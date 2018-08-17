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Индикаторы

Iin_MA_Signal_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1509
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде.

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR

Exp_Iin_MA_Signal_MMRec Exp_Iin_MA_Signal_MMRec

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

AMA Trader AMA Trader

Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.

XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах