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Iin_MA_Signal_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде.
Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR
Exp_Iin_MA_Signal_MMRec
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыAMA Trader
Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.
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Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах