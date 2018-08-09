Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах