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Индикаторы

Iin_MA_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1686
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Iin Zulkarnainn

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений двух мувингов.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint              FastMAPeriod=10;
input  ENUM_MA_METHOD   FastMAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint              SlowMAPeriod=22;
input  ENUM_MA_METHOD   SlowMAType=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal

XCCI_Histogram_Vol XCCI_Histogram_Vol

Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

XRSI_Histogram_Vol XRSI_Histogram_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

CCI_Histogram_Vol_HTF CCI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах