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Iin_MA_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Iin Zulkarnainn
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений двух мувингов.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint FastMAPeriod=10; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; input uint SlowMAPeriod=22; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;
Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal
XCCI_Histogram_Vol
Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыXRSI_Histogram_Vol
Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы
Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное времяCCI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах