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Советники

VR---BUCH - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1544
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиVladimir Pastushak

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник использует необычный фильтр пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В качестве фильтра можно задавать цену бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

При использовании фильтра сигнала будут формироваться так ("Fast" - быстрая MA, "Slow" - медленная MA, "Price" - цена рассчитанная для бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE)

  • Buy: Fast > Slow И Price > Fast
  • Sell: Fast < Slow И Price < Fast

При этом учитывается если или нет позиция в рынке:

  • если позиции нет
    • при Buy сигнале открываем BUY позицию
    • при Sell сигнале открываем SELL позицию
  • если позиция есть
    • при Buy сигнале закрываем SELL позицию
    • при Sell сигнале закрываем BUY позицию

EURUSD, M5:

VR---BUCH

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами

Exp_XCCI_Histogram_Vol Exp_XCCI_Histogram_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol

AMA Trader AMA Trader

Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.

Exp_Iin_MA_Signal_MMRec Exp_Iin_MA_Signal_MMRec

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы