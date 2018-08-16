Автор идеи: Vladimir Pastushak

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник использует необычный фильтр пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В качестве фильтра можно задавать цену бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

При использовании фильтра сигнала будут формироваться так ("Fast" - быстрая MA, "Slow" - медленная MA, "Price" - цена рассчитанная для бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE)

Buy: Fast > Slow И Price > Fast

> И > Sell: Fast < Slow И Price < Fast

При этом учитывается если или нет позиция в рынке:

если позиции нет

при Buy сигнале открываем BUY позицию



при Sell сигнале открываем SELL позицию

если позиция есть

при Buy сигнале закрываем SELL позицию



при Sell сигнале закрываем BUY позицию

EURUSD, M5:



