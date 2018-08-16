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VR---BUCH - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Pastushak
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник использует необычный фильтр пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В качестве фильтра можно задавать цену бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.
При использовании фильтра сигнала будут формироваться так ("Fast" - быстрая MA, "Slow" - медленная MA, "Price" - цена рассчитанная для бара #0 из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE)
- Buy: Fast > Slow И Price > Fast
- Sell: Fast < Slow И Price < Fast
При этом учитывается если или нет позиция в рынке:
- если позиции нет
- при Buy сигнале открываем BUY позицию
- при Sell сигнале открываем SELL позицию
- если позиция есть
- при Buy сигнале закрываем SELL позицию
- при Sell сигнале закрываем BUY позицию
EURUSD, M5:
Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналамиExp_XCCI_Histogram_Vol
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol
Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.Exp_Iin_MA_Signal_MMRec
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы