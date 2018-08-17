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AMA Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: josef strauss
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник при генерации торгового сигнала рассматривает два индикатора: iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Сам сигнал создаётся в два шага. На примере сигнала "Open Buy":
Шаг 1: RSI Должен быть ниже уровня 30 (этот уровень в советнике задаётся в параметре RSI Level Down). Шаг 2: Цена должна преодолеть индикатора AMA. Для поиска оптимального сочетания двух индикаторов вводится параметр Step Length - расстояние в барах между Шагом 1 и Шагом 2.
Мартингейл
При поступлении торгового приказа отдельно запрашиваем прибыль по позициям BUY и по позициям SELL. Если поступил торговый приказ:
- "Open Buy"
- если прибыль по позициям BUY меньше 0.0 - открываем две позиции BUY
- иначе открываем одну позицию BUY
- "Open Sell"
- если прибыль по позициям SELL меньше 0.0 - открываем две позиции SELL
- иначе открываем одну позицию SELL
Управление финансами
Для разнообразия здесь я применил такую схему управления финансами: Profit limit for close all - при достижении общей прибыли по позициям, которые были открыты данным советников на данном символе - закрываем все позиции. То есть фиксируем прибыль.
При старте советника запоминаем баланс торгового счёта. Как только текущий баланс торгового счёта превысит сохранённый баланс на величину Withdrawal - снимаем сумму Withdrawal и закрываем все позиции.
EURUSD, M5:
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICEXRSI_Candle_Vol_Zer
Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыIin_MA_Signal_NRTR
Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде