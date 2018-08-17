AMA Trader

Автор идеи: josef strauss

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник при генерации торгового сигнала рассматривает два индикатора: iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Сам сигнал создаётся в два шага. На примере сигнала "Open Buy":





Шаг 1: RSI Должен быть ниже уровня 30 (этот уровень в советнике задаётся в параметре RSI Level Down). Шаг 2: Цена должна преодолеть индикатора AMA. Для поиска оптимального сочетания двух индикаторов вводится параметр Step Length - расстояние в барах между Шагом 1 и Шагом 2.





Мартингейл

При поступлении торгового приказа отдельно запрашиваем прибыль по позициям BUY и по позициям SELL. Если поступил торговый приказ:

"Open Buy"

если прибыль по позициям BUY меньше 0.0 - открываем две позиции BUY



иначе открываем одну позицию BUY

"Open Sell"

если прибыль по позициям SELL меньше 0.0 - открываем две позиции SELL



иначе открываем одну позицию SELL





Управление финансами

Для разнообразия здесь я применил такую схему управления финансами: Profit limit for close all - при достижении общей прибыли по позициям, которые были открыты данным советников на данном символе - закрываем все позиции. То есть фиксируем прибыль.

При старте советника запоминаем баланс торгового счёта. Как только текущий баланс торгового счёта превысит сохранённый баланс на величину Withdrawal - снимаем сумму Withdrawal и закрываем все позиции.





EURUSD, M5:







