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Советники

AMA Trader - эксперт для MetaTrader 5

joforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1872
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиjosef strauss

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник при генерации торгового сигнала рассматривает два индикатора: iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Сам сигнал создаётся в два шага. На примере сигнала "Open Buy":

AMA Trader

Шаг 1: RSI Должен быть ниже уровня 30 (этот уровень в советнике задаётся в параметре RSI Level Down). Шаг 2: Цена должна преодолеть индикатора AMA. Для поиска оптимального сочетания двух индикаторов вводится параметр Step Length - расстояние в барах между Шагом 1 и Шагом 2.


Мартингейл

При поступлении торгового приказа отдельно запрашиваем прибыль по позициям BUY и по позициям SELL. Если поступил торговый приказ:

  • "Open Buy"
    • если прибыль по позициям BUY меньше 0.0 - открываем две позиции BUY
    • иначе открываем одну позицию BUY
  • "Open Sell"
    • если прибыль по позициям SELL меньше 0.0 - открываем две позиции SELL
    • иначе открываем одну позицию SELL


Управление финансами

Для разнообразия здесь я применил такую схему управления финансами: Profit limit for close all - при достижении общей прибыли по позициям, которые были открыты данным советников на данном символе - закрываем все позиции. То есть фиксируем прибыль.

При старте советника запоминаем баланс торгового счёта. Как только текущий баланс торгового счёта превысит сохранённый баланс на величину Withdrawal - снимаем сумму Withdrawal и закрываем все позиции.


EURUSD, M5:

AMA Trader Withdrawal


VR---BUCH VR---BUCH

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICE

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами

Exp_Iin_MA_Signal_MMRec Exp_Iin_MA_Signal_MMRec

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Iin_MA_Signal_NRTR Iin_MA_Signal_NRTR

Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде