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Exp_Iin_MA_Signal - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного символа индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Iin_MA_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXCCI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XCCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линииXССI_Candle_Vol
Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек