Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного символа индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Iin_MA_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования