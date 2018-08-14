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Exp_Iin_MA_Signal - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1263
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Exp_Iin_MA_Signal.mq5 (15.22 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Iin_MA_Signal.mq5 (16.36 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного символа индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Iin_MA_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XRSI_Histogram_Vol_HTF XRSI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

StepMA_3D_v3_Cloud StepMA_3D_v3_Cloud

Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линии

XССI_Candle_Vol XССI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек