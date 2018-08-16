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Exp_XCCI_Histogram_Vol - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровней перекупленности или перепроданности. Поскольку уровней по два, то для пробоя каждого из уровней своя позиция со своим магиком и своим размером:

input uint Magic1=555;            //Магик-номер для ордеров по обычному сигналу
input uint Magic2=777;            //Магик-номер для ордеров по сильному сигналу
input double MM1=0.1;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (обычный сигнал)
input double MM2=0.2;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (сильный сигнал)

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCI_Histogram_Vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_XRSI_Histogram_Vol Exp_XRSI_Histogram_Vol

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol

XCCI_Candle_Vol_Zer XCCI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами

VR---BUCH VR---BUCH

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICE