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XRSI_Candle_Vol_Zer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами.
input uint SignTotal=3; // Количество звуковых сигналов при побое свечкой нуля input uint SignalBar=1; // номер бара для получения сигнала пробоя свечкой нуля
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_VolExp_XRSI_Histogram_Vol
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICEAMA Trader
Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.