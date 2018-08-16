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Индикаторы

XRSI_Candle_Vol_Zer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами.

input uint                SignTotal=3;              // Количество звуковых сигналов при побое свечкой нуля
input uint                SignalBar=1;              // номер бара для получения сигнала пробоя свечкой нуля

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer

Рис.1. Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer

Exp_XCCI_Histogram_Vol Exp_XCCI_Histogram_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol

Exp_XRSI_Histogram_Vol Exp_XRSI_Histogram_Vol

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol

VR---BUCH VR---BUCH

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICE

AMA Trader AMA Trader

Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.