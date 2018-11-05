请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VR---BUCH - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1445
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Vladimir Pastushak
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 用到一个不常见的过滤器：两条 iMA（移动平均线，MA）交汇。 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格设置为过滤器。
当使用信号过滤器时 ("Fast" - 快速均线, "Slow" - 慢速均线, "Price" - 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格)
- 买入: Fast > Slow AND Price > Fast
- 卖出: Fast < Slow AND Price < Fast
考虑到市场上已有持仓:
- 如果没有持仓
- 如果是买入信号，则开多头仓位
- 如果是卖出信号，则开空头仓位
- 如果已有持仓
- 如果是买入信号，则空头持仓平仓
- 如果是卖出信号，则多头持仓平仓
EURUSD, M5:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21962
XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF
XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF
XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项
Ravi AO
EA 基于 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。XRSI_Candle_Vol_Zer
XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴