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EA

VR---BUCH - MetaTrader 5EA

VOLDEMAR | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路来自Vladimir Pastushak

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 用到一个不常见的过滤器：两条 iMA（移动平均线，MA）交汇。 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格设置为过滤器。

当使用信号过滤器时 ("Fast" - 快速均线, "Slow" - 慢速均线, "Price" - 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格)

  • 买入: Fast > Slow AND Price > Fast
  • 卖出: Fast < Slow AND Price < Fast

考虑到市场上已有持仓:

  • 如果没有持仓
    • 如果是买入信号，则开多头仓位
    • 如果是卖出信号，则开空头仓位
  • 如果已有持仓
    • 如果是买入信号，则空头持仓平仓
    • 如果是卖出信号，则多头持仓平仓

EURUSD, M5:

VR---BUCH

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21962

XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF

XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF

XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

Ravi AO Ravi AO

EA 基于 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴