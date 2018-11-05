思路来自: Vladimir Pastushak

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 用到一个不常见的过滤器：两条 iMA（移动平均线，MA）交汇。 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格设置为过滤器。

当使用信号过滤器时 ("Fast" - 快速均线, "Slow" - 慢速均线, "Price" - 取自 #0 柱线上由 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举指定的价格)

买入: Fast > Slow AND Price > Fast

> AND > 卖出: Fast < Slow AND Price < Fast

考虑到市场上已有持仓:

如果没有持仓

如果是买入信号，则开多头仓位



如果是卖出信号，则开空头仓位

如果已有持仓

如果是买入信号，则空头持仓平仓



如果是卖出信号，则多头持仓平仓

EURUSD, M5:



