Pending orders by time 2

Модификация советника Pending orders by time: теперь можно задавать или постоянный лот (параметр Lots > 0 и Risk ==0) или динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Добавлен трейлинг.

Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку.

Особенности работы:

Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".

Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.

Результат на EURUSD, H30



