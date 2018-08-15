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Pending orders by time 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация советника Pending orders by time: теперь можно задавать или постоянный лот (параметр Lots > 0 и Risk ==0) или динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Добавлен трейлинг.
Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку.
Особенности работы:
- Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".
- Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.
Результат на EURUSD, H30
Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqhXRSI_Candle_Vol
Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек
Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.RenkoChart
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