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Советники

Pending orders by time 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Модификация советника Pending orders by time: теперь можно задавать или постоянный лот (параметр Lots > 0 и Risk ==0) или динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Добавлен трейлинг.

Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку. 

Особенности работы: 

  • Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".
  • Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.

Результат на EURUSD, H30

Pending orders by time 2

Cronex DeMarker Cronex DeMarker

Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqh

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек

ssb5_123 ssb5_123

Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.

RenkoChart RenkoChart

Графики Ренко на пользовательских символах