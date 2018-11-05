代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

按照时间挂单 2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2497
等级:
(19)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

改编自 按照时间挂单 EA: 现在您可以设置永久数值 (Lots > 0 且 Risk ==0) 或动态手数 (Lots == 0 且 Risk > 0)。 添加了尾随。

智能交易系统的操作：在指定时间放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 挂单均带止损设置。 EA 使用虚拟止盈，即监控持仓，当持仓盈利触及止盈时，EA 按市价平仓。

操作功能:

  • 智能交易系统的工作时间帧应低于“H1”。
  • 例如，如果智能交易系统在 M15 时间帧工作，EA 将在一小时内四次挂单：在 [hour]：00 分钟，在[hour]：15，在 [hour]：30 和 [hour]：45。

在 EURUSD, H30 的结果

按照时间挂单 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21939

Cronex DeMarker Cronex DeMarker

利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化

Exp_XCCI_Histogram_Vol Exp_XCCI_Histogram_Vol

交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号

ssb5_123 ssb5_123

根据若干指标定义信号：iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）。 指标按一定顺序进行查验。

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项