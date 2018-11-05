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改编自 按照时间挂单 EA: 现在您可以设置永久数值 (Lots > 0 且 Risk ==0) 或动态手数 (Lots == 0 且 Risk > 0)。 添加了尾随。
智能交易系统的操作：在指定时间放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 挂单均带止损设置。 EA 使用虚拟止盈，即监控持仓，当持仓盈利触及止盈时，EA 按市价平仓。
操作功能:
- 智能交易系统的工作时间帧应低于“H1”。
- 例如，如果智能交易系统在 M15 时间帧工作，EA 将在一小时内四次挂单：在 [hour]：00 分钟，在[hour]：15，在 [hour]：30 和 [hour]：45。
在 EURUSD, H30 的结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21939
Cronex DeMarker
利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化Exp_XCCI_Histogram_Vol
交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号
ssb5_123
根据若干指标定义信号：iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）。 指标按一定顺序进行查验。TrendManager_HTF
TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项