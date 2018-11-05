改编自 按照时间挂单 EA: 现在您可以设置永久数值 (Lots > 0 且 Risk ==0) 或动态手数 (Lots == 0 且 Risk > 0)。 添加了尾随。

智能交易系统的操作：在指定时间放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 挂单均带止损设置。 EA 使用虚拟止盈，即监控持仓，当持仓盈利触及止盈时，EA 按市价平仓。

操作功能:

智能交易系统的工作时间帧应低于“H1”。

例如，如果智能交易系统在 M15 时间帧工作，EA 将在一小时内四次挂单：在 [hour]：00 分钟，在[hour]：15，在 [hour]：30 和 [hour]：45。

在 EURUSD, H30 的结果



