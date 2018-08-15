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Индикаторы

Cronex DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Cronex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1584
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеиSergey Kazachenko

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM)  при помощи MovingAverages.mqh

Cronex DeMarker

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек

XССI_Candle_Vol XССI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек

Pending orders by time 2 Pending orders by time 2

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

ssb5_123 ssb5_123

Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.