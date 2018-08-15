Cronex DeMarker

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.