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Cronex DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1584
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Sergey Kazachenko
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqh
XRSI_Candle_Vol
Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечекXССI_Candle_Vol
Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек
Pending orders by time 2
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.ssb5_123
Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.