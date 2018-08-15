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Советники

RenkoChart - эксперт для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Grigoriy Chaunin

Grigoriy Chaunin

1 код 1 тема 5 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2540
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
\MQL5\Include\CustomSymbols\
CustomSymbols.mqh (11.42 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
RenkoChart.mq5 (16.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Графики Ренко строится на пользовательских символах. Советник автоматически создает пользовательский символ. Советник работает на тиковой истории. В созданном графике Ренко  доступны тиковый объем, реальный объем (если есть). График строится либо по цене Last, либо по цене Bid.

График работает в реалтайм режиме при запущенном советнике. Полученный символ можно использовать в тестере, но только по ценам открытия и все тики.

Важно! График корректно отображается только на таймфрейме М1.

Ренко

ssb5_123 ssb5_123

Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.

Pending orders by time 2 Pending orders by time 2

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

Ravi AO Ravi AO

Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).

XCCI_Candle_Vol_Zer XCCI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами