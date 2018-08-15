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RenkoChart - эксперт для MetaTrader 5
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Графики Ренко строится на пользовательских символах. Советник автоматически создает пользовательский символ. Советник работает на тиковой истории. В созданном графике Ренко доступны тиковый объем, реальный объем (если есть). График строится либо по цене Last, либо по цене Bid.
График работает в реалтайм режиме при запущенном советнике. Полученный символ можно использовать в тестере, но только по ценам открытия и все тики.
Важно! График корректно отображается только на таймфрейме М1.
Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.Pending orders by time 2
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.
Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).XCCI_Candle_Vol_Zer
Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами