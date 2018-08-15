Графики Ренко строится на пользовательских символах. Советник автоматически создает пользовательский символ. Советник работает на тиковой истории. В созданном графике Ренко доступны тиковый объем, реальный объем (если есть). График строится либо по цене Last, либо по цене Bid.

График работает в реалтайм режиме при запущенном советнике. Полученный символ можно использовать в тестере, но только по ценам открытия и все тики.

Важно! График корректно отображается только на таймфрейме М1.



