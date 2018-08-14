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XRSI_Candle_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; // период индикатора input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int HighLevel=+7; // уровень перекупленности input int LowLevel=-7; // уровень перепроданности input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3; // Метод усреднения input uint MA_Length=12; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XRSI_Candle_Vol
Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечекStepMA_3D_v3_Cloud
Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линии
Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqhPending orders by time 2
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.