Автор идеи — Yury Reshetov

автор кода mq5 — barabashkakvn

Получение торговых сигналов.

Индикаторы (iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO)) опрашиваются в строгой последовательности - то есть для положительного сигнала необходимо подтверждение от всех индикаторов. Если в цепочке опроса хоть от одного индикатора не будет подтверждения - весь сигнал бракуется.

Данный советник работает только в момент рождения нового бара, поэтому его можно смело оптимизировать в режиме генерации тиков "OHLC".

EURUSD, H1:



