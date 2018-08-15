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ssb5_123 - эксперт для MetaTrader 5

Reshetov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1444
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи — Yury Reshetov

автор кода mq5 — barabashkakvn

Получение торговых сигналов.

Индикаторы (iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO)) опрашиваются в строгой последовательности - то есть для положительного сигнала необходимо подтверждение от всех индикаторов. Если в цепочке опроса хоть от одного индикатора не будет подтверждения - весь сигнал бракуется.

Данный советник работает только в момент рождения нового бара, поэтому его можно смело оптимизировать в режиме генерации тиков "OHLC".

EURUSD, H1:

ssb5_123

Pending orders by time 2 Pending orders by time 2

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

Cronex DeMarker Cronex DeMarker

Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqh

RenkoChart RenkoChart

Графики Ренко на пользовательских символах

Ravi AO Ravi AO

Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).