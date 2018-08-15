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ssb5_123 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Yury Reshetov
автор кода mq5 — barabashkakvn
Получение торговых сигналов.
Индикаторы (iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO)) опрашиваются в строгой последовательности - то есть для положительного сигнала необходимо подтверждение от всех индикаторов. Если в цепочке опроса хоть от одного индикатора не будет подтверждения - весь сигнал бракуется.
Данный советник работает только в момент рождения нового бара, поэтому его можно смело оптимизировать в режиме генерации тиков "OHLC".
EURUSD, H1:
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.Cronex DeMarker
Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqh
Графики Ренко на пользовательских символахRavi AO
Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).