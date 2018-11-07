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Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса было описано в работе Денниса Яна и Цянь Чжана "Независимая оценка волатильности, основанная на ценах максимума, минимума, открытия и закрытия".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21933
Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA
Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.Smooth ATR
Сглаженный ATR
Logarithmic Garman Klass volatility
Логарифмическая волатильность Гармана-КлассаWilders DMI - averages
Wilders DMI - averages