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Индикаторы

Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1693
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса было описано в работе Денниса Яна и Цянь Чжана "Независимая оценка волатильности, основанная на ценах максимума, минимума, открытия и закрытия".


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21933

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA

Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.

Smooth ATR Smooth ATR

Сглаженный ATR

Logarithmic Garman Klass volatility Logarithmic Garman Klass volatility

Логарифмическая волатильность Гармана-Класса

Wilders DMI - averages Wilders DMI - averages

Wilders DMI - averages