Один из возможных способов оценки волатильности.

Логарифмическая волатильность Гармана-Класса, описанная здесь: http://www.ivolatility.com/help/7.html





PS: это не индикатор направления. Не используйте его для оценки направления рынка, он предназначен только для оценки волатильности.

