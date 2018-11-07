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Индикаторы

Logarithmic Garman Klass volatility - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1744
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Один из возможных способов оценки волатильности.

Логарифмическая волатильность Гармана-Класса, описанная здесь: http://www.ivolatility.com/help/7.html


PS: это не индикатор направления. Не используйте его для оценки направления рынка, он предназначен только для оценки волатильности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21931

Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility

Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA

Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.

Wilders DMI - averages Wilders DMI - averages

Wilders DMI - averages

Average penetration bars Average penetration bars

Индикатор Average Penetration, бары.