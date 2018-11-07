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Logarithmic Garman Klass volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Один из возможных способов оценки волатильности.
Логарифмическая волатильность Гармана-Класса, описанная здесь: http://www.ivolatility.com/help/7.html
PS: это не индикатор направления. Не используйте его для оценки направления рынка, он предназначен только для оценки волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21931
Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility
Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-КлассаTrendlines and Horizontal lines crossing notification EA
Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.
Wilders DMI - averages
Wilders DMI - averagesAverage penetration bars
Индикатор Average Penetration, бары.