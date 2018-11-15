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Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility - MetaTrader 5脚本
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Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility 是在文章 "Drift-Independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices（根据最高价、最低价、开盘价和收盘价来评估独立偏移的波动性）" 中描述的，它是由 Dennis Yang 和 Qiang Zhang 发表的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21933
趋势线与水平线交叉通知 EA
画出您自己的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时通知您。平滑 ATR
平滑 ATR
Logarithmic Garman Klass 波动性
Logarithmic Garman Klass 波动性Wilders DMI - 平均
Wilders DMI - 平均