代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1881
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility 是在文章 "Drift-Independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices（根据最高价、最低价、开盘价和收盘价来评估独立偏移的波动性）" 中描述的，它是由 Dennis Yang 和 Qiang Zhang 发表的。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21933

趋势线与水平线交叉通知 EA 趋势线与水平线交叉通知 EA

画出您自己的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时通知您。

平滑 ATR 平滑 ATR

平滑 ATR

Logarithmic Garman Klass 波动性 Logarithmic Garman Klass 波动性

Logarithmic Garman Klass 波动性

Wilders DMI - 平均 Wilders DMI - 平均

Wilders DMI - 平均