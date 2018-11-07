Индикатор ATR (средний истинный диапазон) рассчитывается как среднее истинного диапазона. Для этого используется простая скользящая средняя. Это означает, что все преимущества и недостатки скользящей средней также присущи индикатору ATR.

В этой версии вместо простой скользящей средней используется усреднение по JMA. ATR получается более плавным и гораздо быстрее реагирует на резкие изменения рынка.