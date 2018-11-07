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Индикаторы

Smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1719
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор ATR (средний истинный диапазон) рассчитывается как среднее истинного диапазона. Для этого используется простая скользящая средняя. Это означает, что все преимущества и недостатки скользящей средней также присущи индикатору ATR.

В этой версии вместо простой скользящей средней используется усреднение по JMA. ATR получается более плавным и гораздо быстрее реагирует на резкие изменения рынка.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21958

Keltner channel - smooth ATR Keltner channel - smooth ATR

Канал Кельтнера - сглаженный ATR

Volty channel stop - smooth ATR Volty channel stop - smooth ATR

Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATR

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA

Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.

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