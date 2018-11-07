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Smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR (средний истинный диапазон) рассчитывается как среднее истинного диапазона. Для этого используется простая скользящая средняя. Это означает, что все преимущества и недостатки скользящей средней также присущи индикатору ATR.
В этой версии вместо простой скользящей средней используется усреднение по JMA. ATR получается более плавным и гораздо быстрее реагирует на резкие изменения рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21958
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