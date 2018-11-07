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Индикаторы

Wilders DMI - averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1888
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Осциллятор DMI

В набор индикаторов, составляющих индекс направленного движения Уайлдера DMI входят положительный направленный индикатор +DI и отрицательный направленный индикатор -DI. Они также являются основой широко известного индикатора среднего направленного движения ADX. Индикатор ADX отражает информацию о силе ценового движения, а не о направлении, при этом +DI и -DI дают информацию о положительном или отрицательном направлении ценового движения за данный период.

В книге "Новые концепции технических торговых систем" Уайлдер детально описывает функции и конструкции компонентов индекса направленного движения. Положительные и отрицательные компоненты DMI фактически относятся к той части диапазона текущего бара, которая находится за пределами диапазона предыдущего бара. Если он выше, компонент считается положительным (+), а если он ниже — отрицательным (-). Эти значения делятся на истинный диапазон и усредняются по времени, обычно 14 периодов. Движение +DI выше -DI означает, что положительное (растущее) движение преобладает над отрицательным (нисходящим). И наоборот, когда +DI опускается ниже -DI, ​​цена снижается либо от давления продавцов или из-за отсутствия ценового импульса вверх. Потенциальные изменения направления или тренда появляются при пересечении линий.

Уайлдер использует то, что иногда называют EMA Уайлдера в расчете DMI (здесь EMA схоже с SMMA). В этой версии можно выбрать тип среднего, используемого для расчетов (стандартный набор: SMA, EMA, SMMA или LWMA)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21927

Logarithmic Garman Klass volatility Logarithmic Garman Klass volatility

Логарифмическая волатильность Гармана-Класса

Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility

Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса

Average penetration bars Average penetration bars

Индикатор Average Penetration, бары.

Average of median Average of median

Скользящая средняя медианной цены