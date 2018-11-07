Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Wilders DMI - averages - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1888
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В набор индикаторов, составляющих индекс направленного движения Уайлдера DMI входят положительный направленный индикатор +DI и отрицательный направленный индикатор -DI. Они также являются основой широко известного индикатора среднего направленного движения ADX. Индикатор ADX отражает информацию о силе ценового движения, а не о направлении, при этом +DI и -DI дают информацию о положительном или отрицательном направлении ценового движения за данный период.
В книге "Новые концепции технических торговых систем" Уайлдер детально описывает функции и конструкции компонентов индекса направленного движения. Положительные и отрицательные компоненты DMI фактически относятся к той части диапазона текущего бара, которая находится за пределами диапазона предыдущего бара. Если он выше, компонент считается положительным (+), а если он ниже — отрицательным (-). Эти значения делятся на истинный диапазон и усредняются по времени, обычно 14 периодов. Движение +DI выше -DI означает, что положительное (растущее) движение преобладает над отрицательным (нисходящим). И наоборот, когда +DI опускается ниже -DI, цена снижается либо от давления продавцов или из-за отсутствия ценового импульса вверх. Потенциальные изменения направления или тренда появляются при пересечении линий.
Уайлдер использует то, что иногда называют EMA Уайлдера в расчете DMI (здесь EMA схоже с SMMA). В этой версии можно выбрать тип среднего, используемого для расчетов (стандартный набор: SMA, EMA, SMMA или LWMA)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21927
Логарифмическая волатильность Гармана-КлассаYang Zhang extension of Garman Klass Volatility
Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса
Индикатор Average Penetration, бары.Average of median
Скользящая средняя медианной цены