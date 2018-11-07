Советник ищет на текущем графике горизонтальные и трендовые линии указанного в параметре MonitoringColor цвета и отправляет уведомление, когда цена пересекает эти линии.

Также после уведомления цвет линий меняется на указанный в параметре CrossedColor, после чего советник перестает отслеживать пересечение этой линии до тех пор, пока пользователь снова не сменит цвет.

Тип уведомлений выбирается в параметрах:

EnableAlert — всплывающее уведомление при пересечении цены;

— всплывающее уведомление при пересечении цены; EnableNotifications — отправка push-уведомления на мобильный телефон (требуется настройка в MT5);

— отправка push-уведомления на мобильный телефон (требуется настройка в MT5); EnableEmails — отправка сообщений по электронной почте (требуется настройка в MT5).

Я решил опубликовать этот код прежде всего потому, что я сам использую его в торговле и не нашел ничего похожего, а также потому, что я перехожу с MQL4 на MQL5 и хотел бы убедиться в этом сообществе, что все делаю правильно.

Пример настройки:





Надеюсь, он вам понравится.

Strx.