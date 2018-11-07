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Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ищет на текущем графике горизонтальные и трендовые линии указанного в параметре MonitoringColor цвета и отправляет уведомление, когда цена пересекает эти линии.
Также после уведомления цвет линий меняется на указанный в параметре CrossedColor, после чего советник перестает отслеживать пересечение этой линии до тех пор, пока пользователь снова не сменит цвет.
Тип уведомлений выбирается в параметрах:
- EnableAlert — всплывающее уведомление при пересечении цены;
- EnableNotifications — отправка push-уведомления на мобильный телефон (требуется настройка в MT5);
- EnableEmails — отправка сообщений по электронной почте (требуется настройка в MT5).
Я решил опубликовать этот код прежде всего потому, что я сам использую его в торговле и не нашел ничего похожего, а также потому, что я перехожу с MQL4 на MQL5 и хотел бы убедиться в этом сообществе, что все делаю правильно.
Пример настройки:
Надеюсь, он вам понравится.
Strx.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21936
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