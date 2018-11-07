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Советники

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA - эксперт для MetaTrader 5

Francesco Strappini
Francesco Strappini

Francesco Strappini

4.8 (11)
8 продуктов 1 код 1 тема 1 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1995
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Советник ищет на текущем графике горизонтальные и трендовые линии указанного в параметре MonitoringColor цвета и отправляет уведомление, когда цена пересекает эти линии.

Также после уведомления цвет линий меняется на указанный в параметре CrossedColor, после чего советник перестает отслеживать пересечение этой линии до тех пор, пока пользователь снова не сменит цвет.

Тип уведомлений выбирается в параметрах:

  • EnableAlert — всплывающее уведомление при пересечении цены;
  • EnableNotifications — отправка push-уведомления на мобильный телефон (требуется настройка в MT5);
  • EnableEmails — отправка сообщений по электронной почте (требуется настройка в MT5).

Я решил опубликовать этот код прежде всего потому, что я сам использую его в торговле и не нашел ничего похожего, а также потому, что я перехожу с MQL4 на MQL5 и хотел бы убедиться в этом сообществе, что все делаю правильно.

Пример настройки:

Отслеживание продолжения тренда и линии поддержки

Надеюсь, он вам понравится.
Strx.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21936

Smooth ATR Smooth ATR

Сглаженный ATR

Keltner channel - smooth ATR Keltner channel - smooth ATR

Канал Кельтнера - сглаженный ATR

Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility Yang Zhang extension of Garman Klass Volatility

Расширение Яна-Джана волатильности Гармана-Класса

Logarithmic Garman Klass volatility Logarithmic Garman Klass volatility

Логарифмическая волатильность Гармана-Класса