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Индикаторы

XССI_Candle_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint                CCIPeriod=14;             // период индикатора
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // объём 
input int                 HighLevel=+50;            // уровень перекупленности
input int                 LowLevel=-50;             // уровень перепроданности
input uint                Gap=10;                   // размер неучитываемого гэпа в пунктах
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_T3;       // Метод усреднения
input uint                MA_Length=12;             // Глубина сглаживания                    
input int                 MA_Phase=15;              // параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int                 Shift=0;                  // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XССI_Candle_Vol

Рис.1. Индикатор XССI_Candle_Vol

StepMA_3D_v3_Cloud StepMA_3D_v3_Cloud

Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линии

Exp_Iin_MA_Signal Exp_Iin_MA_Signal

Торговая система на сигналах индикатора Iin_MA_Signal

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек

Cronex DeMarker Cronex DeMarker

Усреднение индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) при помощи MovingAverages.mqh