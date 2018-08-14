Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.

input uint CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ; input uint Gap= 10 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3; input uint MA_Length= 12 ; input int MA_Phase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XССI_Candle_Vol

