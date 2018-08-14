Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMA_3D_v3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1526
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: TrendLaboratory
Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линии.
Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_Cloud
Exp_Iin_MA_Signal
Торговая система на сигналах индикатора Iin_MA_SignalXRSI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
XССI_Candle_Vol
Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечекXRSI_Candle_Vol
Индикатор RSI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек