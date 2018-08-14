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Индикаторы

StepMA_3D_v3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1526
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: TrendLaboratory

Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от  расположения этой линии.

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_Cloud

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_Cloud


 

Exp_Iin_MA_Signal Exp_Iin_MA_Signal

Торговая система на сигналах индикатора Iin_MA_Signal

XRSI_Histogram_Vol_HTF XRSI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XССI_Candle_Vol XССI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Candle_Vol с дополнительным усреднением итоговых свечек

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

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