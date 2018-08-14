Реальный автор: TrendLaboratory



Индикатор StepMA_3D_v3 с заливкой цветным фоном пространства между линиями среднего и медленного тренда и цветовой окраской линии быстрого тренда в зависимости от расположения этой линии.





Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_Cloud





