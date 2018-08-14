Индикатор RSI_Histogram_Vol в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

В данной версии индикатора оказалось более целесообразным применить всего по одному уровню перекупленности и перепроданности. Канал, образованный между этими уровнями, окрашен цветом лаванды и все свечки, закрытые внутри этого канала, окрашены в классические зелёный и красный цвета в зависимости от направления движения свечи. Свечи, закрывающиеся за пределами канала, либо аквамариново-синие либо розово-коричневые, в зависимости от их направления к каналу.

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int HighLevel=+ 15 ; input int LowLevel=- 15 ; input uint Gap= 10 ; input int Shift= 0 ;





Рис.1. Индикатор RSI_Candle_Vol

