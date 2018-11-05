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RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化。 类似的均化也可用于动态超买/超卖等级。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; // 指标周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input int HighLevel=+7; // 超买等级 input int LowLevel=-7; // 超卖等级 input uint Gap=10; // 没有考虑到缺口点数 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3; // 均化方法 input uint MA_Length=12; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 首个平滑的参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它会影响过渡过程的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均化周期 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XRSI_Candle_Vol
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21923
XССI_Candle_Vol
CCI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化XCCI_Histogram_Vol_Direct
XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向