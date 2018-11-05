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XRSI_Candle_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XRSI_Candle_Vol.mq5 (30.9 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化。 类似的均化也可用于动态超买/超卖等级。

//+-----------------------------------------+
//|  指标输入参数                             |
//+-----------------------------------------+
input uint                RSIPeriod=14;             // 指标周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // 交易量
input int                 HighLevel=+7;             // 超买等级
input int                 LowLevel=-7;              // 超卖等级
input uint                Gap=10;                   // 没有考虑到缺口点数
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_T3;       // 均化方法
input uint                MA_Length=12;             // 平滑深度
input int                 MA_Phase=15;              // 首个平滑的参数,
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它会影响过渡过程的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均化周期
input int                 Shift=0;                  // 指标水平移位的柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XRSI_Candle_Vol

图例 1. XRSI_Candle_Vol

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21923

FlatTrend FlatTrend

横盘/趋势指标。

横盘趋势 EA 横盘趋势 EA

基于 FlatTrend 指标的 EA。 您还可以包括操作时间。

XССI_Candle_Vol XССI_Candle_Vol

CCI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化

XCCI_Histogram_Vol_Direct XCCI_Histogram_Vol_Direct

XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向