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Exp_Trading_Channel_Index - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошел вход в область перекупленности или перепроданности осциллятора, отображаемое сменой цвета индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Trading_Channel_Index.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H2:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index.Exp_UltraMFI_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора UltraMFI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.CCI_Histogram_Vol
Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.