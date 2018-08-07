CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Trading_Channel_Index - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1543
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошел вход в область перекупленности или перепроданности осциллятора, отображаемое сменой цвета индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Trading_Channel_Index.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H2:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_Trend_Intensity_Index Exp_Trend_Intensity_Index

Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index.

Exp_UltraMFI_MMRec Exp_UltraMFI_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора UltraMFI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

RSI_Histogram_Vol RSI_Histogram_Vol

Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.