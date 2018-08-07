Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошел вход в область перекупленности или перепроданности осциллятора, отображаемое сменой цвета индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Trend_Intensity_Index.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования