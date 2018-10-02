一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。 如果指标进入超卖区域或超买区域（通过指标颜色的变化显示），则在柱线收盘时形成交易信号。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 Trading_Channel_Index.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

GBPJPY H12 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表