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Exp_Trading_Channel_Index - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。 如果指标进入超卖区域或超买区域（通过指标颜色的变化显示），则在柱线收盘时形成交易信号。
若要生成的 EA 正常运行，编译的 Trading_Channel_Index.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。
图例 1. 图表上的交易示例
GBPJPY H12 2017 全年 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21829
Exp_Trend_Intensity_Index
一款基于 Trend_Intensity_Index 振荡器信号的交易系统。预测
预测振荡指标
RSI_Histogram_Vol
相对强度指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。GD
广义 DEMA 移动平均线