Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

CCI Histogram Vol = CCI * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле. Что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int HighLevel2=+ 100 ; input int HighLevel1=+ 80 ; input int LowLevel1=- 80 ; input int LowLevel2=- 100 ;

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как уровни исходного CCI, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Vol