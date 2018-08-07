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CCI_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.
Формула вычисления:
По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле. Что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.
input int HighLevel2=+100; // уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+80; // уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-80; // уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-100; // уровень перепроданности 2
Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как уровни исходного CCI, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.
Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Vol
Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.Exp_Trading_Channel_Index
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index.
Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.Blue Renko Bars
Индикатор для построения Ренко-баров в подокне графика.