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Exp_UltraMFI_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора UltraMFI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой облака индикатора.
Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:
input uint BuyTotalMMTriger=5; // Количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов input uint BuyLossMMTriger=3; // Количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint SellTotalMMTriger=5;// Количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов input uint SellLossMMTriger=3; // Количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double SmallMM_=0.01; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double MM=0.1; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode MMMode=LOT; // Способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraMFI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Модификация индикатора "Bears Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.Custom Bulls Power Inputs
Модификация индикатора "Bulls Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index.Exp_Trading_Channel_Index
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index.