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Trading_Channel_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Trading Channel Index в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Trading_Channel_Index
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов XWAMI в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Trend_Intensity_Index
Осциллятор Trend Intensity Index в виде цветной гистограммы.
Увеличение объёма позиции. Сигнал входа по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM). Трейлинг обычный и по средствам.Expert Ichimoku
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo).