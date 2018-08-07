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Индикаторы

RSI_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

RSI Histogram Vol = ( RSI - 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int                 HighLevel2=+20;           // уровень перекупленности 2
input int                 HighLevel1=+15;           // уровень перекупленности 1
input int                 LowLevel1=-15;            // уровень перепроданности 1
input int                 LowLevel2=-20;            // уровень перепроданности 2

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как сдвинутые на 50 уровни исходного RSI, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Vol

Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Vol

Exp_Trading_Channel_Index Exp_Trading_Channel_Index

Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index.

Exp_Trend_Intensity_Index Exp_Trend_Intensity_Index

Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index.

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

i-AnyRangeCldTail_System_Alert i-AnyRangeCldTail_System_Alert

Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.