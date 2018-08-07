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RSI_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.
Формула вычисления:
По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.
input int HighLevel2=+20; // уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+15; // уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-15; // уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-20; // уровень перепроданности 2
Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как сдвинутые на 50 уровни исходного RSI, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.
Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Vol
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trading_Channel_Index.Exp_Trend_Intensity_Index
Торговая система, построенная на сигналах осциллятора Trend_Intensity_Index.
Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.i-AnyRangeCldTail_System_Alert
Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.