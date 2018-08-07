Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

RSI Histogram Vol = ( RSI - 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int HighLevel2=+ 20 ; input int HighLevel1=+ 15 ; input int LowLevel1=- 15 ; input int LowLevel2=- 20 ;

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как сдвинутые на 50 уровни исходного RSI, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Vol