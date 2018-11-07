Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
STD Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1420
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой же версии для расчета изменения цены используется стандартное отклонение, благодаря чему индикатор лучше подстраивается к текущему таймфрейму и рыночным условиям по символу.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21821
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.STD Trend Envelopes - RSI
Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.ATR Trend Envelopes
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.