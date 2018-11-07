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Индикаторы

STD Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(11)
Опубликован:
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой же версии для расчета изменения цены используется стандартное отклонение, благодаря чему индикатор лучше подстраивается к текущему таймфрейму и рыночным условиям по символу.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21821

STD Trend Envelopes of Averages STD Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.

STD Trend Envelopes - RSI STD Trend Envelopes - RSI

Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.

ATR Trend Envelopes of Averages ATR Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.

ATR Trend Envelopes ATR Trend Envelopes

Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.