Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой же версии для расчета изменения цены используется стандартное отклонение, благодаря чему индикатор лучше подстраивается к текущему таймфрейму и рыночным условиям по символу.