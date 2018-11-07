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STD Trend Envelopes of Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой версии используется стандартное отклонение для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед применением их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21822
Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.iTrend JMA
Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены.ATR Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.