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STD Trend Envelopes - RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.
Также, индикатор RSI, используемый в расчетах, можно предварительно сгладить. Это позволяет уменьшить количество ложных сигналов. Для предварительного сглаживания используется один из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA or LWMA) или значение 1 или меньше, при этом сглаживание не применяется.
Отображаемое значение — своего рода "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не найдете аналогичный RSI среди других доступных типов RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21823
Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).iTrend ADXVMA
Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.STD Trend Envelopes
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены.