Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.

Также, индикатор RSI, используемый в расчетах, можно предварительно сгладить. Это позволяет уменьшить количество ложных сигналов. Для предварительного сглаживания используется один из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA or LWMA) или значение 1 или меньше, при этом сглаживание не применяется.

Отображаемое значение — своего рода "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не найдете аналогичный RSI среди других доступных типов RSI.