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Индикаторы

STD Trend Envelopes - RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1996
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.

Также, индикатор RSI, используемый в расчетах, можно предварительно сгладить. Это позволяет уменьшить количество ложных сигналов. Для предварительного сглаживания используется один из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA or LWMA) или значение 1 или меньше, при этом сглаживание не применяется.

Отображаемое значение — своего рода "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не найдете аналогичный RSI среди других доступных типов RSI.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21823

iTrend JMA iTrend JMA

Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).

iTrend ADXVMA iTrend ADXVMA

Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.

STD Trend Envelopes of Averages STD Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.

STD Trend Envelopes STD Trend Envelopes

Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены.