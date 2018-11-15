使用标准偏差来计算价格变化的趋势包络线指标，在计算中先把平滑价格。

这个版本的趋势包络线RSI指标有一点很大不同: 它没有使用固定值来做包络线的计算，而是使用了所计算的RSI的标准差来做包络线的计算。