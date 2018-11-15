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Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。
这个版本在使用ATR对价格变化改变计算之前，加入了对价格的平滑处理，平滑可以使用四种平均类型来完成:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21813
STD Trend Envelopes
使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。STD Trend Envelopes of Averages
使用标准偏差来计算价格变化的趋势包络线指标，在计算中先把平滑价格。
ATR 趋势包络线
这个趋势包络线指标使用了ATR来做价格变化的计算。抛物线加权速度指标的 QQE
这个版本的 QQE 使用了抛物线加权的速度指标来确定速度。