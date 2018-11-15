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ATR 趋势包络线的平均 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。

这个版本在使用ATR对价格变化改变计算之前，加入了对价格的平滑处理，平滑可以使用四种平均类型来完成:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21813

STD Trend Envelopes STD Trend Envelopes

使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。

STD Trend Envelopes of Averages STD Trend Envelopes of Averages

使用标准偏差来计算价格变化的趋势包络线指标，在计算中先把平滑价格。

ATR 趋势包络线 ATR 趋势包络线

这个趋势包络线指标使用了ATR来做价格变化的计算。

抛物线加权速度指标的 QQE 抛物线加权速度指标的 QQE

这个版本的 QQE 使用了抛物线加权的速度指标来确定速度。