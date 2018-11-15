使用标准偏差来计算价格变化的趋势包络线指标，在计算中先把平滑价格。

使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。

这个趋势包络线指标使用了ATR来做价格变化的计算。

这个版本的 QQE 使用了抛物线加权的速度指标来确定速度。