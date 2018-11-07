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Ultra Trend - Zero Lag DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ultra Trend использует скользящие с разными периодами (обычно, JMA), определяет их наклон и на основе этого наклона вычисляет тренд.
В этой версии для расчета тренда используется быстрая незапаздывающая скользящая Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.
Это самостоятельный индикатор (для его работы не требуется установка других индикаторов).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21799
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.QQE of CCI
QQE (индикатор количественно-качественной оценки), использующий в качестве базового индикатора не RSI (Relative Strength Index), а CCI (Commodity Channel Index).
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.Zero Lag TEMA Crosses
Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.