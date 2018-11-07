Индикатор Ultra Trend использует скользящие с разными периодами (обычно, JMA), определяет их наклон и на основе этого наклона вычисляет тренд.

В этой версии для расчета тренда используется быстрая незапаздывающая скользящая Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Это самостоятельный индикатор (для его работы не требуется установка других индикаторов).