Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.

Способ расчета Ultra Trend прост:

Рассчитываются сглаженные значения Jurik по нескольким периодам.

Проверяется наклон каждого экземпляра этого значения.

Общий результат наклона вниз или вверх принимается за текущий тренд.

Даже несмотря на то, что на первый взгляд индикатор должен сильно отставать, это не так. Он весьма полезен в определении тренда.

