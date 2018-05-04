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Ultra Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.
Способ расчета Ultra Trend прост:
- Рассчитываются сглаженные значения Jurik по нескольким периодам.
- Проверяется наклон каждого экземпляра этого значения.
- Общий результат наклона вниз или вверх принимается за текущий тренд.
Даже несмотря на то, что на первый взгляд индикатор должен сильно отставать, это не так. Он весьма полезен в определении тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20619
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Vortex - smoothed
Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.
Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.Triple Jurik Smooth
Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.