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Индикаторы

Ultra Trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2951
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.

Способ расчета Ultra Trend прост:

  • Рассчитываются сглаженные значения Jurik по нескольким периодам.
  • Проверяется наклон каждого экземпляра этого значения.
  • Общий результат наклона вниз или вверх принимается за текущий тренд.

Даже несмотря на то, что на первый взгляд индикатор должен сильно отставать, это не так. Он весьма полезен в определении тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20619

Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Vortex - smoothed Vortex - smoothed

Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

EA Moving Average EA Moving Average

Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.

Triple Jurik Smooth Triple Jurik Smooth

Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.