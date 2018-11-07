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Zero Lag TEMA Crosses - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.
Поскольку индикатор Zero Lag TEMA относится к семейству быстрых скользящих средних, индикатор очень чувствителен к внезапным изменениям на рынке.
PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21789
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.Ultra Trend - Zero Lag DEMA
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.
Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).Schaff Trend Cycle - NonLag MA
В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.