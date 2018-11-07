Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.

Поскольку индикатор Zero Lag TEMA относится к семейству быстрых скользящих средних, индикатор очень чувствителен к внезапным изменениям на рынке.

PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.