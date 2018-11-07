CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Zero Lag TEMA Crosses - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1622
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.

Поскольку индикатор Zero Lag TEMA относится к семейству быстрых скользящих средних, индикатор очень чувствителен к внезапным изменениям на рынке.

PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21789

Ultra Trend - Zero Lag MA Ultra Trend - Zero Lag MA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Ultra Trend - Zero Lag DEMA Ultra Trend - Zero Lag DEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA

Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).

Schaff Trend Cycle - NonLag MA Schaff Trend Cycle - NonLag MA

В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.