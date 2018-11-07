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Ultra Trend - Zero Lag MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ultra Trend использует скользящие с разными периодами (обычно, JMA), определяет их наклон и на основе этого наклона вычисляет тренд.
В этой версии для расчета тренда используется быстрая незапаздывающая скользящая Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21798
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.Ultra Trend - Zero Lag TEMA
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.
Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA
Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).