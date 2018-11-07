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Индикаторы

Ultra Trend - Zero Lag MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(14)
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Индикатор Ultra Trend использует скользящие с разными периодами (обычно, JMA), определяет их наклон и на основе этого наклона вычисляет тренд.

В этой версии для расчета тренда используется быстрая незапаздывающая скользящая Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21798

Ultra Trend - Zero Lag DEMA Ultra Trend - Zero Lag DEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Ultra Trend - Zero Lag TEMA Ultra Trend - Zero Lag TEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Zero Lag TEMA Crosses Zero Lag TEMA Crosses

Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.

Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA

Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).