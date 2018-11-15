终极趋势 指标使用了不同周期数的平均 (通常是 JMA), 检查它们的斜率并从这些斜率中计算趋势。

这个版本使用了“快速” (对市场变化反应快速)的 零延迟 DEMA 来进行趋势的计算。

这是一个独立的指标 (它不需要任何其它指标就能正确工作).