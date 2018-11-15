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终极趋势 - 零延迟 DEMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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终极趋势 指标使用了不同周期数的平均 (通常是 JMA), 检查它们的斜率并从这些斜率中计算趋势。

这个版本使用了“快速” (对市场变化反应快速)的 零延迟 DEMA 来进行趋势的计算。

这是一个独立的指标 (它不需要任何其它指标就能正确工作).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21799

终极趋势 - 零延迟 TEMA 终极趋势 - 零延迟 TEMA

这个终极趋势指标使用了“快速”（对市场变化反应快速) 的零延迟 TEMA 来进行趋势的计算。

QQE of CCI QQE of CCI

使用CCI（商品通道指数）而不是RSI（相对强弱指数）作为基础指标的QQE (定性定量评估)指标。

终极趋势 - 零延迟 MA 终极趋势 - 零延迟 MA

终极趋势指标使用了一个快速 (对市场变化反应快速) 的零延迟MA来做趋势的计算。

Mikko 突破 Mikko 突破

Mikko 突破指标是基于对之前最高的最高价或者最低的最低价的突破。