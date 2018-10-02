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Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。 如果趋势发生变化（三个指标中任何之一的颜色变化表示），当柱线收盘时会形成交易信号。
在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量: 例如，对于第一个系统:
input uint A_BuyTotalMMTriger=5; //计算止损的最后买入成交数量 input uint A_BuyLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损买入成交数量 input uint A_SellTotalMMTriger=5;//计算止损的最后卖出成交数量 input uint A_SellLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损卖出成交数量 input double A_SmallMM=0.01; //亏损情况下，每笔交易的可用资金份额 input double A_MM=0.1; //正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额 input MarginMode A_MMMode=LOT; //手数设置模式
若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。
第二个交易系统使用类似的输入:
input uint B_BuyTotalMMTriger=5; //计算止损的最后买入成交数量 input uint B_BuyLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损买入成交数量 input uint B_SellTotalMMTriger=5;//计算止损的最后卖出成交数量 input uint B_SellLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损卖出成交数量 input double B_SmallMM=0.01; //亏损情况下，每笔交易的可用资金份额 input double B_MM=0.1; //正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额 input MarginMode B_MMMode=LOT; //手数设置模式
第三个系统的输入已 C_ 为前缀。
此类 EA 的最佳选项是在每个交易系统上单独配置，通过下列参数切换及禁用相应的其它两个交易系统：
input bool B_BuyPosOpen=true; //B 系统允许多头开仓 input bool B_SellPosOpen=true; //B 系统允许空头开仓
将它们设为 false。
若要生成的 EA 正常运行，编译的 ColorXPWMA_Digit.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。
图例 1. 图表上的交易示例
USDJPY H2, H4 和 H8 2017 全年测试结果。
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21794
Exp_UltraMFI_MMRec
一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。i-AnyRangeCldTail_System_Alert
当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。
COG_Channel
重心通道指标DEROSC
导数振荡指标