Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы