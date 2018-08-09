Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_Histogram_Vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1437
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RSI_Histogram_Vol.ex5.
Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время
Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы