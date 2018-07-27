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Индикаторы

ColorXPWMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1316
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:

input uint Digit=2; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор ColorXPWMA_Digit

Рис.1. Индикатор ColorXPWMA_Digit

SilverTrend_HTF SilverTrend_HTF

Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BrainTrend2_V2_HTF BrainTrend2_V2_HTF

Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Trend_Intensity_Index Trend_Intensity_Index

Осциллятор Trend Intensity Index в виде цветной гистограммы.

Exp_XWAMI_NN3_MMRec Exp_XWAMI_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов XWAMI в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.