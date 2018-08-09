Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMA_3D_v3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: TrendLaboratory
Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Length = 10; // Период ATR input double Kv = 1.000001; // Фактор чувствительности на изменения цены input ENUM_MA_MODE MA_Mode = MODE_SMA_; // Метод усреднения ATR input int ShiftMIN = 0; // сдвиг индикатора быстрого тренда по горизонтали в барах input int ShiftMID = 0; // сдвиг индикатора среднего тренда по горизонтали в барах input int ShiftMAX = 0; // сдвиг индикатора медленного тренда по горизонтали в барах
Зелёный мувинг - индикатор быстрого тренда. Красный и синий мувинги определяют медленный тренд. Если синяя линия выше красной, то тренд растущий, в противном случае тренд падающий.
Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3
Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахCCI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыLinearRegressionChannel_Cloud
Канал линейной регрессии с сохранением своих значений в индикаторных буферах и с цветным фоновым заполнением канала