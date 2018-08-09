CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepMA_3D_v3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1675
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: TrendLaboratory

Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint    Length       = 10;         // Период ATR
input double  Kv           =  1.000001;  // Фактор чувствительности на изменения цены
input ENUM_MA_MODE MA_Mode = MODE_SMA_;  // Метод усреднения ATR
input int     ShiftMIN     =  0;         // сдвиг индикатора быстрого тренда по горизонтали в барах
input int     ShiftMID     =  0;         // сдвиг индикатора среднего тренда по горизонтали в барах
input int     ShiftMAX     =  0;         // сдвиг индикатора медленного тренда по горизонтали в барах

Зелёный мувинг - индикатор быстрого тренда. Красный и синий мувинги определяют медленный тренд. Если синяя линия выше красной, то тренд растущий, в противном случае тренд падающий.

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3

RSI_Histogram_Vol_HTF RSI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

CCI_Histogram_Vol_HTF CCI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

LinearRegressionChannel_Cloud LinearRegressionChannel_Cloud

Канал линейной регрессии с сохранением своих значений в индикаторных буферах и с цветным фоновым заполнением канала