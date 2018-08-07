Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.

Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Подача алерта.