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i-AnyRangeCldTail_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.
Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Подача алерта.
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