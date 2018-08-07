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Индикаторы

i-AnyRangeCldTail_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1327
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.

Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System_Alert. Подача алерта.

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

RSI_Histogram_Vol RSI_Histogram_Vol

Осциллятор Relative Strength Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Blue Renko Bars Blue Renko Bars

Индикатор для построения Ренко-баров в подокне графика.

Volatility_Arbitrage Volatility_Arbitrage

Индикатор Volatility Arbitrage