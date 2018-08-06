Индикатор UltraMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.

Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.

Модификация индикатора "Bulls Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.