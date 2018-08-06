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i-AnyRangeCldTail_System - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.
Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System
Forex Fraus M1
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