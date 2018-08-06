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Индикаторы

i-AnyRangeCldTail_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1590
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.

Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System

Рис.1. Индикатор i-AnyRangeCldTail_System

Forex Fraus M1 Forex Fraus M1

Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.

UltraMFI_HTF UltraMFI_HTF

Индикатор UltraMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Custom Moving Average Inputs Custom Moving Average Inputs

Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.

Custom Bulls Power Inputs Custom Bulls Power Inputs

Модификация индикатора "Bulls Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.