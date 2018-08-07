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Blue Renko Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для построения Ренко-баров в подокне графика.
Настройки индикатора
- Brick Size - размер кирпича в пипсах;
- Show Wicks - если true, то идет отрисовка теней баров. Если false - тени не отображаются;
- Use full history - если true, то для расчета индикатора используется вся доступная история по торговому инструменту.
i-AnyRangeCldTail_System_Alert
Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.CCI_Histogram_Vol
Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.
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