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Индикаторы

Blue Renko Bars - индикатор для MetaTrader 5

Artur Smorodin
Artur Smorodin

Artur Smorodin

1 код 7 комментариев
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Просмотров:
3115
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
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Индикатор для построения Ренко-баров в подокне графика.

Работа индикатора в тестере стратегий


Настройки индикатора

  • Brick Size - размер кирпича в пипсах;
  • Show Wicks - если true, то идет отрисовка теней баров. Если false - тени не отображаются;
  • Use full history - если true, то для расчета индикатора используется вся доступная история по торговому инструменту.

Настройки индикатора

i-AnyRangeCldTail_System_Alert i-AnyRangeCldTail_System_Alert

Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

Осциллятор Commodity Channel Index в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Volatility_Arbitrage Volatility_Arbitrage

Индикатор Volatility Arbitrage

Trendless_OS Trendless_OS

Индикатор Trendless OS DiNapoli