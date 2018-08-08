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Volatility_Arbitrage - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "Арбитраж волатильности" отображает график скорости изменения цены и коридор стандартного отклонения скорости.
Пробой границ коридора сигнализирует об увеличении волатильности.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ROC period - период расчёта скорости изменения цены
- Deviation period - период расчёта отклонения
- Deviation multiplier - множитель отклонения (ширина канала отклонения)
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
ROC = 100.0*(Applied price / Applied price[ROC period] - 1.0)
Top = Dev * Deviation multiplier
Bottom =-Top
где:
Dev = StdDev(ROC, Deviation period, MODE_SMA)
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