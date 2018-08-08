CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volatility_Arbitrage - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1911
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор "Арбитраж волатильности" отображает график скорости изменения цены и коридор стандартного отклонения скорости.
Пробой границ коридора сигнализирует об увеличении волатильности.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ROC period - период расчёта скорости изменения цены
  • Deviation period - период расчёта отклонения
  • Deviation multiplier - множитель отклонения (ширина канала отклонения)
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

ROC = 100.0*(Applied price / Applied price[ROC period] - 1.0)

Top = Dev * Deviation multiplier
Bottom =-Top

где:

Dev = StdDev(ROC, Deviation period, MODE_SMA)

Blue Renko Bars Blue Renko Bars

Индикатор для построения Ренко-баров в подокне графика.

i-AnyRangeCldTail_System_Alert i-AnyRangeCldTail_System_Alert

Индикатор i-AnyRangeCldTail_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой штрих-пунктирного канала.

Trendless_OS Trendless_OS

Индикатор Trendless OS DiNapoli

Trend_Risk_Indicator Trend_Risk_Indicator

Индикатор Trend Risk indicator