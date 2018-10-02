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i-AnyRangeCldTail_System_Alert - MetaTrader 5脚本
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当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. 指标 i-AnyRangeCldTail_System_Alert. 在第一根柱线上突破通道。
图例 2. 指标 i-AnyRangeCldTail_System_Alert. 激活警报。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21792
i-AnyRangeCldTail_System
该指标绘制超出 i-AnyRangeCldTail 通道的烛条。 通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。自定义看跌动力输入
改编版的“看跌”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。
Exp_UltraMFI_MMRec
一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。